‘Seguiremos, serenos, com amor’, diz Giovana Ewbank em carta aberta

O casal de atores Giovana Ewbank e Bruno Gagliasso publicou uma carta aberta nas redes sociais, no início da noite desta segunda-feira, 1º. A intenção foi agradecer a onda de apoio que vem recebendo após vir à público o caso de racismo envolvendo os filhos Titi e Bless no último sábado, 30, em Portugal, onde passam férias.







Eles iniciam a mensagem dizendo que, no momento, estão cuidando dos filhos, se cuidando e tomando todas as providências possíveis.

“Aos amigos, seguidores, imprensa e a todos que nos mandaram mensagens, ligaram e nos apoiaram nesses dias… A gente vai ser o mais simples possível: nosso muito obrigado! Estamos cuidando dos nossos filhos, nos cuidando e tomando todas as providências possíveis. Somos conscientes de todos os nossos privilégios e sabemos (sabemos mesmo) que apenas por sermos brancos tivemos tamanha comoção”, escreveram.

“Nós lutamos, nós choramos. E nós podemos gritar. Portanto, queremos, mais uma vez, lembrar que famílias pretas gritam todos os dias diante destes crimes e violências -verbais ou físicas. E muitas vezes famílias que se silenciam porque sabem que seu grito não é ouvido.”

“Agora estamos com nossos filhos do lado – com todo o amor que podemos dar a eles – para que eles saiam fortes perante o que viram e ouviram. Pedimos respeito a este momento pois o que gente ouviu dói na alma, mais que um soco. E dói em nossos filhos e em muita gente que vive isso o tempo inteiro, em todo o mundo. Seguiremos, serenos, com amor. E caminharemos deste nosso lugar de privilégio nos comprometendo a seguir combatendo ativamente na luta antirracista pois, mais uma vez: racismo é crime”, finalizaram.

A postagem, compartilhada no Instagram e no Twitter, recebeu vários comentários carinhosos de fãs e famosos. “Todo amor para vocês! Família linda!”, escreveu Fernanda Rodrigues. “Amo muito vocês”, emendou Giovanna Lancellotti. “Maior amor do mundo por vocês! Não estão sozinhos de jeito nenhum”, ressaltou Fernanda Gentil.

Angélica, Adriane Galisteu e Suzana Pires também se manifestaram enviando emojis de corações.

Investigação sobre o caso

A polícia de Portugal confirmou que recebeu uma queixa formal sobre o caso de racismo vivido pela família dos atores e informou que vai abrir uma investigação sobre o caso ao Jornal Hoje, da Globo.

A mulher branca, portuguesa, de 57 anos, identificada como Maria Adélia Coutinho Freire de Andrade de Barros, que foi flagrada xingando de forma racista Titi e Bless e um grupo de turistas angolanos, pode pegar uma pena de seis meses a 5 anos de prisão. Tudo depende de como a Corte Portuguesa vai enquadrar o caso.

O restaurante onde tudo aconteceu disse que repudia o ataque racista e se colocou à disposição para fornecer as imagens de câmeras de segurança.