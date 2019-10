Seguindo reformulação, ESPN fecha contratação de mais um comentarista

Rio – A ESPN fechou a contratação de mais um comentarista. O jornalista Pedro Ivo Almeida, editor do “UOL”, passará a integrar o time da emissora, acumulando com a função no portal.

Pedro Ivo já fará sua estreia neste sábado. O profissional já fez algumas participações em programas da casa, como bate-bola e Bola da Vez, mas será a primeira vez que terá uma participação fixa na TV.

O jornalista é o oitavo profissional contratado pela emissora nas últimas duas semanas. Além dele, já chegaram os narradores Matheus Pinheiro, Matheus Suman e o comentarista Weinny Eirado para esportes americanos, Gustavo Zupak, Raphael Prates, e o ex-jogador Silas, como comentaristas de futebol e a apresentadora Gláucia Santiago, ex-Globo.