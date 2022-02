‘Seguimos trabalhando e juntos’, escreve Gabi após vice do Flamengo na Supercopa O Flamengo conseguiu a virada, mas tomou o empate do Atlético-MG e, nos pênaltis, saiu derrotado por 8 a 7

Neste domingo, após o empate no tempo regulamentar, o Flamengo foi derrotado pelo Atlético-MG nos pênaltis por 8 a 7, na Arena Pantanal, e amargou o vice da Supercopa do Brasil. Depois do jogo, Gabi postou uma foto da equipe e ressaltou que, juntos, o grupo continuará trabalhando. Confira a publicação abaixo:

> ATUAÇÕES: João Gomes e Filipe Luís são os melhores do Fla na Supercopa

– Seguimos trabalhando e JUNTOS, como sempre! Obrigado, Senhor, por tudo!

Na expectativa de mais um gol de Gabi, o Flamengo já volta a campo na próxima quarta-feira, às 20h, contra o Botafogo, no Estádio Nilton Santos. A partida é válida pela oitava rodada do Campeonato Carioca e terá transmissão em tempo real do LANCE!.

