Seguidor de Tatá Werneck cita Paulo Gustavo ao defender aglomerações e atriz se revolta

Tatá Werneck se revoltou com a passeata de moto promovida por Jair Bolsonaro no último domingo (23) e deixou claro no Twitter. Aglomerados e sem máscara, os apoiadores do presidente e ele mesmo causaram alvoroço nas redes sociais por não respeitarem as medidas sanitárias contra a Covid-19.

Um dos seguidores respondeu Tatá, que já estava bem brava com a situação. “Pergunta sincera: por que os artistas só ‘se revoltam’ se a aglomeração for a favor do presidente? Por que nunca ‘se revoltam’ quando a aglomeração é contra o presidente ou quando é provocada por outros políticos/artistas? Que coisa curiosa”, disse.

“Porque estão comemorando um país que perdeu 430 mil vidas! Não é possível que isso não te afete”, respondeu a atriz. Tudo estava até que tranquilo para Tatá, até que um fã citou Paulo Gustavo, deixando-a bastante irritada. “ata, ninguém tá comemorando morte de 430 mil pessoas, mas sim exercendo liberdade de expressão. E não há nenhuma comprovação científica que aglomeração causa mais ou menor mortes. Em vários lugares a maioria que morreu estava longe das aglomerações. Paulo não tava aglomerando”, começou o seguidor.

“Querido, não ouse usar o nome do Paulo pra justificar sua teoria irresponsável de que aglomeração não prejudica a pandemia. Você jura que nunca ouviu falar que é necessário distanciamento social? E aquela quantidade de pessoas sem máscara? Te explicando o mínimo”, respondeu a humorista.

Confira a sequência de tweets:

Querido não ouse usar o nome do Paulo pra justificar sua teoria irresponsável de que aglomeração não prejudica a pandemia. Vc jura que nunca ouviu falar que eh necessário distanciamento social? E aquela quantidade de pessoas sem máscara? Te explicando o mínimo — Tata werneck (@Tatawerneck) May 25, 2021

