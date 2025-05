Segredos entre Bruna Marquezine e Virginia começam a vazar e fazer estragos

Três meses após a comentada festa de aniversário do ator João Guilherme na Fazenda Talismã, um novo capítulo começa a se desenhar. Na época, o que chamou a atenção do público foi o fato de Bruna Marquezine e Virginia Fonseca não aparecerem juntas em nenhum registro. A ausência, por si só, gerou uma onda de rumores sobre o que estava por trás do distanciamento entre as duas famosas.

Com o passar do tempo, a ausência de interação entre elas nas redes sociais foi deixando de ser tão comentada. Porém, nesta quinta-feira, dia 15, a história acabou ganhando novos contornos. Prints começaram a circular na internet revelando que Bruna teria curtido publicações com críticas contundentes à influenciadora.

Um dos posts curtidos pela atriz era um repost de Luana Piovani — conhecida por suas opiniões polêmicas — criticando Virginia e, depois, seu marido, o cantor Zé Felipe. Outro like de Bruna chamou atenção por envolver uma acusação indireta à sogra de Virginia: tratava-se de uma publicação que apontava que Poliana Rocha, esposa de Leonardo, “aceitava traições” do cantor.

Essas interações foram o suficiente para reacender as teorias de que, de fato, sempre houve uma tensão entre Marquezine e Virginia. Uma fonte próxima ao círculo da influenciadora relatou à coluna que, após toda repercussão, fãs, amigos e até parceiros comerciais de Virginia começaram a encaminhar links e postagens de páginas de celebridades que abordavam essas curtidas de Bruna. A maioria dessas pessoas demonstrando indignação com a atriz e sugeria, inclusive, que Virginia deixasse de segui-la — algo que, até então, ela não fez, mesmo sem nunca ter recebido o “follow” da atriz.

Segundo essa fonte, a atitude de Bruna foi vista como uma ingratidão, especialmente após a recepção carinhosa que teria recebido do cantor Leonardo e de Poliana na Fazenda. “Na época em que surgiu a polêmica da ausência de fotos públicas, Bruna poderia, ao menos, ter seguido Virginia para mostrar que não havia nenhum mal-estar. Mas nem esse gesto aconteceu”, pontua. “A Virginia sempre preferiu minimizar tudo isso. Seguiu sua vida normalmente, sem guardar raiva”, completou.

Do outro lado, há quem veja nas curtidas de Bruna uma forma sutil de se posicionar sobre temas com os quais não concorda — algo que já fez em outras ocasiões. “Ela não fala abertamente, mas curtir post é com ela mesma”, opinou a fonte. Nos comentários de publicações sobre esses likes polêmicos pós-CPI das Bets, alguns internautas sugerem uma possível tentativa da atriz de se manter em evidência usando a força do engajamento de Virginia. Mas, neste caso, preciso ponderar que essa análise, no entanto, não encontra muito respaldo: Marquezine, há anos, já demonstra priorizar sua carreira artística, especialmente com foco em projetos como atriz internacional, sem manifestar interesse em consolidar uma imagem como influenciadora digital.

A polêmica ficou ainda maior ao começar a circular um print de uma curtida dada por João Guilherme — ex-namorado de Bruna e cunhado de Virginia. O ator teria dado like em uma publicação que critica o senador Cleitinho que durante a CPI das Bets gravou um vídeo de Virginia mandando um beijo para sua esposa e filha. A postagem destacava o alinhamento político do senador com o bolsonarismo, o que acabou transportando parte do debate para a esfera política, acirrando ainda mais os ânimos nas redes sociais.

Para a mesma fonte, essa curtida pode ser mal-recebida dentro da família. “É o tipo de coisa que, infelizmente, pode acabar gerando um distanciamento entre o João, o Zé e a Virginia”, avaliou.

Apesar dos ruídos, curtidas e interpretações públicas, o episódio revela algo mais profundo: a complexidade das relações humanas em tempos digitais. Cada gesto, por menor que pareça, ganha contornos de posicionamento. Em um mundo onde a vida é vivida e exposta como um reality show, os bastidores se tornam, inevitavelmente, parte da narrativa.

Ainda assim, é importante lembrar que, por trás das telas, existem pessoas reais. Laços, histórias, afetos e fragilidades que não cabem em curtidas ou julgamentos apressados. No caso de Virginia e Bruna, é natural que existam afinidades e divergências. Isso não transforma a história em uma guerra de lados. Pelo contrário: o que se espera é respeito mútuo.

Já no caso de João Guilherme e sua família, torço para que prevaleçam sempre o diálogo e a compreensão. Em muitos momentos da vida, é preciso que a ‘pessoa jurídica’ — aquela que se posiciona publicamente, com CNPJ e contratos — dê lugar à ‘pessoa física’, feita de afeto e sensibilidade. Na minha leitura, isso representa um importante exercício de amor em um mundo tão polarizado e pode ser um caminho para preservar relações, mesmo quando pensamos diferente.