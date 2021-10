SP: Apenas 24% das escolas estaduais estão aptas a receber 100% dos alunos

A Secretaria Estadual da Educação de São Paulo (Seduc-SP) disse que apenas 24% das escolas estaduais estão aptas a receber 100% dos estudantes para aulas presenciais sem revezamento de turnos, a partir da próxima segunda-feira (18).

A informação foi confirmada ao g1, depois que o governo de São Paulo determinou a volta obrigatória para todos os alunos no estado. Segundo a Seduc, apenas 1.251 das 5.130 estão aptas atualmente.

“A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) informa que 1.251 estão aptas a receber 100% dos estudantes sem revezamento. A pasta ressalta que os casos prováveis de servidores, funcionários e alunos são acompanhados por meio do SIMED (Sistema de Informação e Monitoramento da Educação para COVID-19) da Seduc-SP, que tem os dados atualizados periodicamente”, disse a pasta em nota.

A medida só poderá ser cumprida nas unidades que possuem estrutura física para manter o distanciamento de pelo menos 1 metro entre os estudantes. A partir de 3 novembro, esse distanciamento não será mais exigido.

Segundo o secretário estadual da Educação, Rossieli Soares, os estudantes só poderão deixar de frequentar as aulas mediante apresentação de justificativa médica, ou os que fazem parte do grupo de exceções definidos: gestantes e puérperas; comorbidades com idade a partir de 12 anos que não tenham completado o ciclo vacinal contra a Covid-19; menores de 12 anos que pertencem a grupos de risco para a Covid e ou condição de saúde de maior fragilidade.

Saiba mais