Sede do governo da Itália será iluminada com cores da Ucrânia

ROMA, 24 AGO (ANSA) – O Palácio Chigi, sede do governo da Itália, exibirá nesta quinta-feira (24) as cores da bandeira da Ucrânia para celebrar o Dia da Independência do país.

A data de 24 de agosto marca o aniversário da assinatura da declaração de independência ucraniana em relação à então União Soviética, ocorrida em 1991.

Segundo o governo italiano, as cores da Ucrânia serão projetadas no Palácio Chigi entre o pôr do Sol desta quinta e o amanhecer de sexta-feira, também como forma de solidariedade ao país contra a invasão russa.

Membro da União Europeia e da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), a Itália apoia Kiev no conflito com Moscou com recursos financeiros e militares. (ANSA).

