Sede de torcida organizada do Ceará é atacada com bombas; veja o vídeo

Imagens de uma câmera de segurança flagraram o ataque de um grupo na sede de uma torcida organizada do Ceará, no último sábado (20). No registro é possível ver quando três homens descem de um veículo e atiram explosivos caseiros contra a fachada do prédio, onde está localizada a Cearamor, na capital cearense.

Pelo menos três objetos foram disparados, mas apenas um explodiu. Na sequência, o trio responsável pelo ataque entre no carro rapidamente e foge do local.

Membros da TUF jogaram bombas caseiras na porta da sede da Cearamor, onde membros da Mancha Verde estão concentrados antes de partir para o jogo contra o Fortaleza. pic.twitter.com/5NjdRMLEBL — Ritmo de Torcida (@ritmodetorcida) November 20, 2021

Nas redes sociais, torcedores discutiram a autoria do ataque. Alguns ligaram o episódio à Torcida Uniformizada do Fortaleza (TUF), principal organizada do rival. Vale lembrar que no último sábado Fortaleza e Palmeiras jogaram pelo Brasileirão, com vitória por 1 a 0 do time cearense.

