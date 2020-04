Secretário volta a defender retomada com segurança da economia

O secretário de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, Carlos da Costa, voltou a defender nesta segunda-feira, 27, a retomada com segurança da economia. “Não tem por que segurar a economia e impedir as empresas de, desde que não tenha impacto na saúde, voltar a funcionar”, disse, acrescentando que o governo quer fazer isso de forma “responsável”.

Entre as atividades que podem ser retomadas, segundo o secretário, são jogos de futebol com portões fechados. Costa defendeu que isso ocorra “em breve”.

O secretário disse que vem mantendo conversas com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e que serão adotados protocolos para garantir a segurança de jogadores e todos os participantes.

“Isso será em breve. O povo brasileiro está em casa e quer assistir seus jogos de futebol, os campeonatos têm de ser retomados”, afirmou, em entrevista coletiva no Palácio do Planalto.