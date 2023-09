Secretário-geral da Otan encontra Zelensky em Kiev

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 28/09/2023 - 16:01 Compartilhe

KIEV, 28 SET (ANSA) – O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Jens Stoltenberg, foi a Kiev nesta quinta-feira (28), onde se reuniu com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky.

Em uma declaração à imprensa dos dois líderes, Zelensky afirmou: “Demonstramos que a entrada da Ucrânia na Otan é uma forma de reforçar a Ucrânia mas também de reforçar a Otan. A nossa cooperação é forte, a nossa aliança é natural”.

“O secretário-geral se esforçou para intervir pela defesa das nossas infraestruturas energéticas neste inverno”, acrescentou.

“Aumentamos pouco a pouco nosso apoio militar a Kiev, mas devemos fazer mais, e é por isso que colaboramos com a indústria da defesa ucraniana”, disse Stoltenberg.

Em entrevista à ANSA, a vice-premiê ucraniana, Olga Stefanishyna, disse que foi feito um breafing sobre a situação de segurança, medidas no âmbito da contraofensiva e discussões estratégicas sobre o apoio militar. (ANSA).

