Secretário-geral da ONU pede fim de ‘atos desestabilizantes’

NOVA YORK, 29 NOV (ANSA) – O secretário-geral das Nações Unidas, Antonio Guterres, “condenou firmemente” o lançamento de um míssil pela Coreia do Norte, definindo-o como “uma clara violação da resolução do Conselho de Segurança, que mostra total desprezo para a visão unitária da comunidade internacional”. Em uma nota, o português exortou Pyongyang para “desistir de tomar outras ações desestabilizantes” e confirmou seu “compromisso para trabalhar com todas as partes para reduzir as tensões”.

(ANSA)