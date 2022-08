Secretário-geral da ONU encontrará Zelenskiy e Erdogan na Ucrânia

reuters 16/08/2022 - 17:11 Compartilhe

Por Michelle Nichols

NAÇÕES UNIDAS (Reuters) – O secretário-geral da ONU, António Guterres, se encontrará com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, e o presidente turco, Tayyip Erdogan, na Ucrânia, na quinta-feira, disse um porta-voz da ONU, e na sexta-feira visitará o porto de Odessa, no Mar Negro, onde as exportações de grãos foram retomadas sob um acordo mediado pela organização.

O porta-voz da ONU, Stephane Dujarric, disse nesta terça-feira que Guterres se reunirá com Zelenskiy em Lviv, no oeste da Ucrânia, e discutirá a situação na usina nuclear de Zaporizhzhia, além de buscar uma solução política para o conflito com a Rússia.

A Ucrânia e a Rússia têm trocado acusações sobre a autoria dos bombardeios perto da usina nuclear no leste da Ucrânia, que as forças russas tomaram nos estágios iniciais de sua invasão ao país vizinho, em 24 de fevereiro. A usina ainda está sendo operada por técnicos ucranianos.

A ONU disse que pode ajudar a facilitar uma visita de inspetores da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) a Zaporizhzhia a partir de Kiev, mas a Rússia disse que qualquer missão que passe pela capital da Ucrânia é muito perigosa.

No sábado, Guterres visitará o Centro de Coordenação Conjunta em Istambul, composto por funcionários russos, ucranianos, turcos e da ONU, que supervisiona as exportações de grãos e fertilizantes da Ucrânia pelo Mar Negro.

Três portos do Mar Negro foram desbloqueados no mês passado sob um acordo entre Moscou e Kiev, intermediado pela ONU e a Turquia, possibilitando o envio de centenas de milhares de toneladas de grãos ucranianos aos compradores. A ONU disse que o acordo visa aliviar uma crise alimentar global que se agrava.

