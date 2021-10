Secretário em cidade de SP morre após levar tiro enquanto caçava javalis

O secretário municipal do Governo de Aramina, no interior de São Paulo, Maicon César da Silva Rosin, foi morto neste sábado (2), após ser baleado na zona rural de Igarapava enquanto caçava javalis. As informações são do G1.

Segundo as autoridades, Rosin, de 33 anos, que é filho da prefeita de Aramina, Maria Madalena da Silva, levou um tiro acidental na barriga com uma arma calibre 12 que estava com um amigo, que também participava da caça.

O secretário foi socorrido pelo amigo e levado para a Santa Casa de Igarapava, mas acabou não resistindo. Seu corpo foi levado para o IML (Instituto Médico Legal) de Franca.

O amigo da vítima foi levado à delegacia para prestar depoimento. A Polícia Civil apura o caso como homicídio culposo, quando não há intenção de matar.

A Prefeitura de Aramina confirmou a morte do secretário em suas redes sociais e declarou luto oficial, mas não deu mais detalhes.

“Luto. É com pesar que a Prefeitura de Aramina comunica o falecimento do Secretário Municipal de Governo, Maicon César da Silva Rosin. Maiores informações serão divulgadas oportunamente”, diz a nota.

