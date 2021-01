Secretário do Tesouro permanecerá no cargo até o fim do governo de Trump nos EUA

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Steven Mnuchin, continuará servindo e cumprindo suas responsabilidades até o final de seu mandato, de acordo com uma fonte próxima. Ele chamou os distúrbios ocorridos nesta quarta-feira, 6, em Washington de “completamente inaceitáveis” em uma aparição nesta quinta-feira com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu.

Ainda assim, seu caminho não deve ser o mesmo de alguns membros do governo de Donald Trump que renunciaram depois da invasão do Capitólio.

“Agora é a hora de nossa nação se unir e respeitar o processo democrático nos EUA”, afirmou Mnuchin, mas sem mencionar o presidente Trump diretamente.

O Departamento do Tesouro não respondeu aos pedidos de comentários sobre se Mnuchin discutiu a perspectiva de o gabinete invocar a 25ª emenda para remover o presidente Trump do cargo. Embora vários democratas tenham pedido a mudança e um republicano tenha ingressado nesta quinta na defesa da medida, ainda não parecia haver conversa séria entre as autoridades do governo.

