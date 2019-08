Secretário do Novo México (EUA) e pecuaristas conhecem produção de MT

São Paulo, 14 – O secretário de Agricultura do Estado norte-americano do Novo México, Jeff Witte, esteve na terça-feira, 13, com uma delegação do produtores dos EUA, na sede da Associação dos Criadores de Mato Grosso (Acrimat). Segundo a entidade, em nota, eles conheceram a produção do Estado.

Witte teria mencionado a possibilidade de parceria entre brasileiros e norte-americanos.