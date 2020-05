Secretário do Esporte, Marcelo Magalhães despacha de casa e não atualiza agenda pública há dois meses

Na reunião entre Jair Bolsonaro e presidentes de Vasco e Flamengo para tentar agilizar a volta do futebol, a falta de um nome em especial foi sentida. O secretário nacional de Esporte, Marcelo Magalhães, principal nome da pasta no governo, trabalhava da sua casa no Rio de Janeiro, conforme o UOL.

Amigo de infância do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), o secretário foi nomeado no último dia 29 de fevereiro. No entanto, tomou posse somente em 11 de março. Na sua agenda, o último compromisso data do último dia 17 de março, os quais foram cancelados. Desde então, sua agenda pública não foi mais atualizada.

De acordo com a secretaria, Marcelo despacha do Rio de Janeiro por não ter mudado para Brasília por conta da pandemia de Covid-19. Além disso, sua ausência na capital federal foi justificada pelas complicações do tráfego, também causados pelo novo coronavírus.

Em nota, disse que as agendas oficiais das autoridades da secretaria “estão armazenadas e serão publicadas retroativamente (a contar de janeiro deste ano) após a finalização dos ajustes técnicos no portal que passa atualmente por migração de servidor”.

A secretaria alega que “tem trabalhado nos últimos meses em várias medidas técnicas e administrativas para apoiar atletas, clubes e entidades no enfrentamento da pandemia de Covid-19” e que “todas as ações foram conduzidas pelo chefe da pasta, Marcelo Magalhães’, o que seria comprovado por uma série de reportagens do site da secretaria que citam Magalhães. Essas matérias, porém, só citam duas reuniões com a presença do secretário: do Conselho Nacional de Atletas (CNA) e do Conselho Sul-Americano de Esporte (Consude), ambas virtuais, conforme o UOL.

O último cargo de Magalhães foi o de diretor do Escritório de Governança do Legado Olímpico (EGLO). De acordo com seu então superior, o coronel Marco Aurélio Araújo, nos 20 dias que ficou no cargo, Marcelo nunca apareceu para trabalhar.