Secretário descarta visita do Papa ao Iraque

CIDADE DO VATICANO, 02 JAN (ANSA) – O secretário de Estado do Vaticano, Pietro Parolin, descartou nesta quarta-feira (2) a possibilidade de uma viagem do papa Francisco ao Iraque em curto prazo.

Segundo o chefe diplomático, uma eventual visita ao país árabe exigiria “condições mínimas de segurança que atualmente não existem”. No entanto, em entrevista à emissora TV2000, ele reconheceu que há uma “grande expectativa da parte de todos”.

Parolin esteve no Iraque na semana passada, quando o presidente Barham Salih renovou o convite para o Papa visitar o país.

“Permito-me exprimir a esperança de que essas condições possam se realizar e que o Papa possa ir ao Iraque o mais breve possível. O problema do terrorismo não foi superado, e na minha viagem a impressão que tive é que as raízes desse fenômeno ainda estão presentes”, acrescentou Parolin.

O próprio Francisco já disse sentir vontade de ir ao Iraque, mas questões de segurança não permitiram a realização da viagem até o momento. (ANSA)