Secretário de Segurança do Rio parabeniza policiais pela prisão de Rogério 157

O secretário de Segurança do Rio de Janeiro, Roberto Sá, parabenizou a equipe da Polícia Civil pela prisão do traficante Rogério 157, realizada na manhã desta quarta-feira, 6. “Parabenizo todos os policiais envolvidos pela prisão desse importante criminoso. Hoje a Polícia Civil deu mais um exemplo juntamente com as outras forças policiais e Forças Armadas de que quando o bem se une em prol da sociedade, os objetivos são alcançados”, disse Sá.

O delegado Gabriel Ferrando, titular da 12ª DP (Copacabana), um dos responsáveis pela prisão de Rogério 157, disse que a equipe que entrou no local era muito pequena e tinha informações precisas sobre o paradeiro do traficante.

“A equipe que entrou na favela do Arará tinha condições de reconhecê-lo através das cicatrizes e tatuagens. Ele tentou se passar por outra pessoa, mas na hora que ele me viu já me identificou e cumprimentou”, disse Ferrando. A delegada Cristiana Bento, titular da 13ª DP (Ipanema), afirmou que Rogério 157 não esperava que fosse preso na favela do Arará, na zona norte do Rio.

“Ele disse que não esperava. Ele sabia que tinha uma operação, ele pensou que ninguém fosse lá no Arará por ser uma comunidade pequena. Ele estava migrando de comunidade e chegou ao Arará às 3h e foi assim que pegamos”, explicou a delegada.

Cristiana Bento disse que o criminoso deve ir para a penitenciária de Bangu 1, mas acredita que ele seja levado para fora do Estado do Rio de Janeiro. A delegada disse, ainda, que o próximo passo da Polícia Civil é desarticular toda a quadrilha.