Secretário de segurança de Campo Grande diz admirar Hitler em reunião: ‘Queria ser um terço daquele ali’

Da Redação 08/11/2024 - 15:25

Um áudio divulgado nas redes sociais nesta semana mostra o secretário Anderson Gonzaga da Silva Assis, da Sesdes (Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social) de Campo Grande (MS), dizendo que admira o ditador alemão nazista Adolf Hitler durante uma reunião com membros da Romu (Ronda Ostensiva Municipal).

Apesar da recente repercussão do áudio, o trecho foi gravado em uma reunião que ocorreu no primeiro semestre de 2024. “Eu até admiro [Adolf] Hitler. Hitler foi um cara inteligente. A Alemanha é a potência que é hoje graças ao Hitler. Estrategista, um cara inteligente. Foi ditador sim”, declarou o secretário.

O MP-MS apontou que instaurou uma Notícia de Fato após as declarações (Reprodução/Redes sociais)

No áudio, Anderson Gonzaga ainda diz que Hitler teve conquistas em decorrência de sua “inteligência e estratégia”. “Só colocar na Netflix lá, guerra mundial, que vai ver lá realmente como que ele conquistou”, pontuou o secretário.

“Me dói porque eu queria ser um terço daquele ali [Hitler]”, conclui Anderson Gonzaga no áudio compartilhado nas redes sociais.

Em contato com o site IstoÉ, a Prefeitura de Campo Grande informou que o conteúdo do áudio foi recortado. A administração municipal ainda compartilhou uma nota feita pelo secretário. “O tema surgiu durante uma fala na qual eu me defendia sobre uma montagem maldosa de um vídeo no qual eu era comparado a Hitler”, explicou Anderson Gonzaga.

Ainda, o integrante da Sesdes de Campo Grande declarou que não quis minimizar as atrocidades cometidas pelo ditador alemão e seu regime. “No momento em que eu me defendia, o que tentava destacar, era uma análise do contexto estratégico de um período histórico específico. […] Não foi abordado em nenhum momento com a intenção de fazer apologia”, ressaltou o secretário.

Anderson Gonzaga pontuou que foi “mal interpretado” e lamentou o desconforto que possa ter causado. “Agradeço a compreensão de todos e me coloco à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais”, concluiu.

Procurado pelo site IstoÉ, o MP-MS (Ministério Público do Mato Grosso do Sul) afirmou que uma Notícia de Fato foi instaurada pelo Gacep (Grupo de Atuação Especial de Controle Externo da Atividade Policial) e o órgão está em contato com a Prefeitura de Campo Grande para “apurar o assunto”.