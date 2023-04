Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 20/04/2023 - 9:51 Compartilhe

SÃO PAULO (Reuters) – O secretário de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda, Marcos Pinto, afirmou nesta terça-feira que é preciso aumentar a participação do mercado de seguros no setor de crédito.







Ao apresentar medidas para estimular crédito e Parcerias Público-Privadas (PPPs), ele destacou ainda que é preciso pensar tanto no mercado de capitais quanto no mercado de crédito para atrair recursos para investimentos.

(Reportagem de Eduardo Simões)

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias