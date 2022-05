Secretário de Itapevi (SP) é exonerado do cargo após invadir casamento de Lula

Antônio de Pádua Feitas Moreira Junior não é mais secretário-ajunto da Fazenda e Patrimônio de Itapevi (SP). Ele foi exonerado após entrar de penetra no casamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na última quarta-feira (18). As informações são da CNN e do UOL.

A informação foi confirmada à CNN por Igor Soares (Podemos), prefeitura da cidade. O ex-secretário foi retirado da festa por volta de 23h45.





“A atitude do ex-servidor da prefeitura de Itapevi não condiz com a postura de um agente público de cargo de confiança”, disse Soares em nota.

O prefeito ainda afirmou que “o respeito ao próximo deve ser a premissa de todo cidadão” e ressaltou que “a festa de casamento é uma ocasião especial, reservada para amigos convidados”. Procurado pelo site UOL, o Partido dos Trabalhadores não comentou o caso.

Lula casou-se com a socióloga Janja na noite de quarta-feira (18) em um casa de festas no Brooklin, zona sul de São Paulo. A cerimônia foi reservada a 200 convidados e foi conduzida pelo dom Angélico Sândalo, de Blumenau (SC).