Secretário de Estado representa papa Francisco no G20

Ansai Ansa 18/11/2024 - 9:01

VATICANO, 18 NOV (ANSA) – O secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin, “número 2” na hierarquia da Cúria Romana, será o representante do papa Francisco na cúpula de líderes do G20 no Rio de Janeiro, que começa nesta segunda-feira (18).

A Santa Sé foi convidada a participar pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, uma vez que as prioridades do Brasil à frente do grupo apresentam consonâncias com as bandeiras do pontificado de Francisco, como a luta contra a fome a pobreza e o incentivo ao desenvolvimento sustentável.

O G20 reúne 19 das maiores economias do mundo, além da União Europeia e da União Africana, e a cúpula de líderes acontece até terça-feira (19), com a presença de nomes como os presidentes da China, Xi Jinping, dos EUA, Joe Biden, e da França, Emmanuel Macron, e da primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni.

(ANSA).