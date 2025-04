O secretário de Estado americano, Marco Rubio, estará em Paris nesta quarta-feira (16) para participar de negociações com representantes europeus sobre o fim da guerra na Ucrânia, informou seu gabinete em um comunicado.

Rubio viaja com o enviado especial dos EUA, Steve Witkoff. As negociações visam “pôr fim à guerra entre Ucrânia e Rússia e acabar com a carnificina”, afirma o comunicado.

lb/dw/bjt/nn/val/aa