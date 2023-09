Secretário de Estado dos EUA lança iniciativa diplomática musical

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 28/09/2023 - 9:32 Compartilhe

Ele é mais conhecido por buscar apoio para a Ucrânia em todo o mundo, mas na quarta-feira (28) o secretário de Estado americano, Antony Blinken, subiu ao palco, com uma guitarra nas mãos, para lançar uma iniciativa diplomática através da música.

A performance de Blinken aconteceu durante uma cerimônia em que lançou a “Iniciativa de Diplomacia Musical”, destinada a promover a política externa americana por meio da música.

Depois que passaram pelo palco o ícone do jazz Herbie Hancock; Dave Grohl, do Nirvana e Foo Fighters, e a promissora cantora de pop Gayle, Blinken entrou em cena, na sala de recepções do Departamento de Estado.

Tocando guitarra e baixando o tom de sua voz, em geral suave, Blinken apresentou uma versão de “Hoochie Coochie Man”, da lenda do blues Muddy Waters.

Há décadas, a cultura pop americana é popular em todo o planeta. Durante a Guerra Fria, os Estados Unidos enviaram muitos dos seus artistas para o exterior, alguns deles negros e que, em seu próprio país, eram obrigados a apresentações em locais específicos devido à segregação racial.

Agora, no âmbito desta iniciativa, os Estados Unidos vão enviar, durante o outono (boreal, primavera no Brasil), artistas de renome para Jordânia e Arábia Saudita, e uma orquestra filarmônica para a China. A “Iniciativa de Diplomacia Musical” prevê uma série de intercâmbios e colaborações musicais, incluindo o envio de artistas de hip hop para a Nigéria em setembro.

Durante a cerimônia de quarta-feira, o artista e produtor Quincy Jones recebeu um prêmio honorário.

