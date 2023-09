Secretário de Estado do Vaticano reforça apoio do Papa à Ucrânia

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 05/09/2023 - 19:01 Compartilhe

ROMA, 5 SET (ANSA) – O secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin, reforçou nesta terça-feira (15) a proximidade do papa Francisco e da Santa Sé ao povo ucraniano em meio à guerra com a Rússia.

Parolin citou os apelos públicos, a carta ao povo ucraniano em 2022, gestos “recorrentes e significativos” que tornariam “injusto duvidar de seu afeto pelo povo ucraniano, com seu esforço, nem sempre entendido e apreciado, de contribuir para acabar com a atual tragédia, assegurando uma paz justa e estável através de negociações”.

O cardeal também destacou que “a Secretaria de Estado, ao lado do Papa, se envolveu na troca de prisioneiros, na repatriação de crianças ucranianas desde a Rússia, no acordo de grãos e nos aspectos humanitários do conflito”.

As declarações foram dadas a religiosos ucranianos no âmbito do Sínodo de Igreja greco-católica, realizado em Roma.

O movimento ocorre dias após a Ucrânia ter criticado o líder da Igreja Católica por ter dito a jovens russos que eles eram “herdeiros da grande mãe Rússia”.

Segundo Francisco, a ideia que ele queria comunicar era a de que os jovens deveriam cuidar de sua própria herança cultural.

