Secretário de Estado do Vaticano celebra missa no Iraque

CIDADE DO VATICANO, 24 DEZ (ANSA) – Um dos colaboradores mais estreitos do papa Francisco, o cardeal Pietro Parolin, que é o atual secretário de Estado do Vaticano, celebrou nesta noite (24) a missa de Natal em Bagdá, no Iraque.

O gesto foi visto como um sinal de proximidade aos cristãos do Oriente Médio e reforça rumores da possibilidade de Jorge Mario Bergoglio fazer uma visita ao Iraque. Parolin ficará no país até 28 de dezembro e ainda passará por Erbil.

Frequentemente, Francisco fala sobre a perseguição a cristãos pelo mundo. (ANSA)