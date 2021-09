Secretário de Estado americano fará visita ao México

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, visitará o México no próximo dia 8 de outubro, para discutir uma nova estratégia de combate ao crime organizado e ao consumo de drogas, anunciou nesta quarta-feira o chanceler mexicano, Marcelo Ebrard.

“A agenda principal é um documento de entendimento em que temos trabalhado juntamente com os Estados Unidos, eu diria que há alguns meses, sobre quais são as prioridades, a abordagem de segurança com a qual podemos concordar”, disse Ebrard, acrescentando que Blinken estará acompanhado do secretário de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Alejandro Mayorkas.

O chanceler mexicano destacou que a prioridade do México é reduzir a violência e o aumento do consumo de drogas em ambos os países. Ebrard disse ainda que, com o novo entendimento em matéria de segurança, foi finalizada a Iniciativa Mérida, um acordo de cooperação entre os dois países iniciado em 2008 para combater o crime organizado: “Entramos em outra etapa.”

O chanceler mexicano antecipou que a questão migratória não será discutida no encontro com Blinken. “O tema da migração não está vinculado ao da segurança”, afirmou.

O México, com 126 milhões de habitantes, é atingido por uma onda de violência desde dezembro de 2006, quando o governo do então presidente, Felipe Calderón (2006-2012), lançou uma polêmica operação militar antidrogas. Desde então, segundo dados do governo, mais de 300.000 pessoas foram assassinadas no país, a maioria com armas de fogo e em eventos relacionados ao tráfico de drogas.

Em agosto, o México entrou com uma ação em um tribunal dos Estados Unidos contra as fabricantes de armas americanas, acusando as mesmas de “comércio negligente” que incentiva o contrabando e a violência do narcotráfico.

