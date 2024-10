++ Secretário da ONU condena ataque iraniano a Israel ++

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 02/10/2024 - 12:01 Para compartilhar:

NOVA YORK, 2 OUT (ANSA) – O secretário-geral da ONU, António Guterres, condenou veementemente o ataque de mísseis lançado pelo Irã contra Israel, durante a abertura do Conselho de Segurança nesta quarta-feira (2).

“O Irã lançou aproximadamente 200 mísseis balísticos contra Israel. Tal como fiz em relação ao ataque iraniano em abril, e como deveria ter ficado óbvio ontem no contexto da condenação que expressei, novamente condenamos veementemente o ataque massivo de mísseis de Teerã contra Israel”, declarou o diplomata, respondendo indiretamente às acusações do governo do premiê Benjamin Netanyahu. (ANSA).