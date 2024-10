Secretário da ONU cobra ‘cessar-fogo imediato’ no Líbano

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 01/10/2024 - 13:01 Para compartilhar:

ROMA, 1 OUT (ANSA) – O secretário-geral da ONU, António Guterres, disse estar “extremamente preocupado” com a escalada do conflito entre Israel e Hezbollah no Líbano e cobrou um “cessar-fogo imediato”.

“Uma guerra total deve ser evitada a todo custo, e a soberania e a integridade territorial do Líbano devem ser respeitadas”, afirmou Guterres durante uma conversa com o premiê libanês, Najib Mikati, segundo o porta-voz do secretário-geral, Stéphane Dujarric.

Guterres ainda garantiu ao primeiro-ministro que “todo o sistema ONU está mobilizado para ajudar todos os que precisam”.

