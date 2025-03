Secretário americano diz que trégua na Ucrânia levará tempo

ROMA, 26 MAR (ANSA) – O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, afirmou nesta quarta-feira (26) que alcançar um acordo de paz no leste europeu levará tempo e não será um processo tão simples.

Em uma entrevista coletiva na Jamaica, o político e advogado americano declarou que Washington vai analisar as exigências da Rússia para fechar uma trégua com a Ucrânia.

“Não vai ser fácil. Vai levar tempo, mas pelo menos estamos nesse caminho e estamos falando sobre essas coisas”, disse Rubio.

Paralelamente, o presidente da França, Emmanuel Macron, anunciou hoje uma nova ajuda militar a Kiev avaliada em dois bilhões de euros. Entre os armamentos que serão recebidos pelas forças ucranianas estão munições, veículos blindados e mísseis.

Volodymyr Zelensky, mandatário da Ucrânia, agradeceu seu homólogo francês pelo apoio “incansável” e chamou Macron de “amigo”.

“Nossa cooperação está se tornando cada vez mais concreta.

Quero destacar os esforços da França para nos defender dos bombardeios russos. Precisamos de uma resposta contra a Rússia e é importante que cada país possa desenvolver sua indústria de defesa. Quanto mais produção houver do setor de defesa, mais vidas serão salvas”, afirmou Zelensky no Palácio do Eliseu.

O presidente ucraniano também pediu “pressão” para que Moscou concorde com um cessar-fogo completo no conflito. (ANSA).