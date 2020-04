Secretaria prorroga prazo para entrega da declaração de vacinação de brucelose

São Paulo, 23 – A Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo prorrogou para 1º de julho o prazo para entrega da declaração da vacinação das fêmeas de bovinos e bubalinos contra brucelose. A secretaria já havia adiado o prazo para envio da declaração da febre aftosa também para 1º de julho.

A medida foi tomada com intuito de evitar o contágio pela covid-19. “A data da campanha de vacinação dos dois programas (Aftosa e Brucelose) está mantida, sendo que a aftosa deve ser realizada durante o mês de maio, entre os dias 1 e 31, e a brucelose ao longo do primeiro semestre em fêmeas de bovinos e bubalinos com 3 a 8 meses de idade”, disse a pasta em nota.