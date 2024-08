Secretária italiana renuncia após publicação contra Papa

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 17/08/2024 - 15:01 Para compartilhar:

BARI, 17 AGO (ANSA) – A secretária da Transição Climática e Ecológica de Bari, Carlotta Nonnis Marzano, renunciou ao cargo neste sábado (17) após uma publicação nas redes sociais atacando o papa Francisco.

A política da Aliança Verdes e Esquerda (AVS) escreveu que o líder da Igreja Católica é um “idoso chato” e questionou se não era o momento de “dispensar” o religioso das notícias diárias.

“Nas últimas horas, eclodiu uma polêmica política sobre as declarações feitas no passado em uma rede social por Nonnis Marzano. Antes de mais nada, quero esclarecer que não concordo, em tom e conteúdo, com os posts, mas que, por outro lado, não deixam de ser manifestações livres de pensamento”, disse o prefeito de Bari, Vito Leccese.

“Consciente da polêmica e das possíveis repercussões negativas, em detrimento da serenidade de que necessita para trabalhar bem, ela me comunicou que vai renunciar”, acrescentou.

Além das críticas ao religioso, Nonnis Marzano afirmou que os participantes do G7 são “parasitas inúteis”. (ANSA).