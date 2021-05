Secretária do Tesouro dos EUA diz que aumento de impostos e plano de infraestrutura aumentará lucros

WASHINGTON (Reuters) – A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, defendeu os planos do presidente Joe Biden de aumento dos impostos corporativos de infraestrutura de 2,2 trilhões de dólares nesta terça-feira, dizendo à Câmara de Comércio dos EUA que as propostas irão aumentar a lucratividade e competitividade das empresas norte-americanas.

Em declarações preparadas para o grupo de lobby empresarial, ela disse que os investimentos em infraestrutura do “Plano de Emprego” terão retorno direto à população norte-americana, criarão empregos e simplesmente “retornarão a taxa de imposto corporativo para as normas históricas”

“Estamos confiantes de que os investimentos e as propostas tributárias do Plano de Emprego, tomados como um pacote, irão aumentar a lucratividade líquida das nossas empresas e melhorar sua competitividade global. Esperamos que os líderes empresariais vejam dessa forma e apoiem o Plano de Emprego”, disse.

(Por David Lawder)

Veja também