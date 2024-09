Secretária do Tesouro dos EUA vê decisão do Fed como positiva ainda que taxas sigam restritivas

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/09/2024 - 13:53 Para compartilhar:

A secretária do Tesouro norte-americano, Janet Yellen, afirmou nesta quinta-feira, 19, que viu a decisão do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de cortar os juros americanos em 0,5 ponto porcentual como um sinal muito positivo em relação ao momento que a economia dos Estados Unidos atravessa.

Segundo ela, o movimento mostra que o Fed está confiante que a inflação caiu bastante e está voltando para a meta de 2%.

“Ao mesmo tempo, temos um mercado de trabalho que permanece forte. Então, essa decisão significa ajustar uma política monetária que vinha sendo restritiva para preservar a força do mercado de trabalho”, disse Yellen, em evento organizado pela revista The Atlantic.

Ela disse ainda que o patamar dos juros segue restritivo e que as falas do presidente do Fed, Jerome Powell, e as projeções do gráfico de pontos, os ‘dot plots’, indicam expectativas de que as taxas continuem caindo. “Mas é importante observar a divulgação de dados e ver se haverá surpresas.”