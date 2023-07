Secretária do Tesouro dos EUA faz visita de 4 dias a Pequim

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 06/07/2023 - 12:01 Compartilhe

PEQUIM, 6 JUL (ANSA) – A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, chegou nesta quinta-feira (6) a Pequim para uma visita de quatro dias, até o próximo domingo (9). Ela deverá se reunir com autoridades chinesas na tentativa de estabilizar as relações entre os dois países.

O Tesouro americano sinalizou que Yellen vai discutir uma série de questões macroeconômicas e financeiras, além de planos para que os Estados Unidos e a China possam “gerenciar as relações de maneira responsável, comunicando-se diretamente a respeito das áreas de preocupação, e trabalhando juntos para enfrentar os desafios globais”.

A pauta da reuniões da secretária, que também é ex-presidente do Federal Reserve (Fed), o banco central americano, também inclui temas como o comércio de microchips.

A iniciativa será o primeiro grande teste de uma política instituída em abril pela própria Janet Yellen, com foco em garantir a segurança nacional dos Estados Unidos, mas sem ameaçar economicamente a China.

A viagem acontece poucas semanas depois da visita do secretário de Estado americano, Antony Blinken, ao país. Os diálogos podem levar a um novo encontro entre os presidentes Joe Biden e Xi Jinping na reunião da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec), que será realizada em São Francisco, na Califórnia, em novembro. (ANSA).

