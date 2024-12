Secretária do Tesouro diz ao Congresso que EUA podem atingir limite da dívida em janeiro

A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, disse que a instituição precisará começar a tomar “medidas extraordinárias” ou manobras contábeis especiais destinadas a evitar que o país atinja o teto da dívida já em 14 de janeiro, em carta enviada aos líderes do Congresso na sexta-feira, 27.

“O Tesouro espera atingir o teto legal da dívida entre 14 e 23 de janeiro”, escreveu Yellen. A partir daí, medidas extraordinárias seriam usadas para evitar que o governo violasse o teto da dívida, suspenso até 1º de janeiro de 2025.

“Peço respeitosamente ao Congresso que aja para proteger a plena fé e o crédito dos Estados Unidos”, disse.

O comunicado veio depois que o presidente Joe Biden assinou um projeto de lei na semana passada que evitou a paralisação do governo, mas não incluiu a principal demanda do presidente eleito, Donald Trump, para aumentar ou suspender o limite de dívida do país.

O projeto de lei foi aprovado pelo Congresso somente após um acirrado debate interno entre os republicanos sobre como lidar com a demanda de Trump.