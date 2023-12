Secretária do Tesouro americano estima inflação em 2% até o final de 2024

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 13/12/2023 - 15:02 Para compartilhar:

Os Estados Unidos voltarão à inflação preterida pelo Federal Reserve (Fed, Banco Central americano), de 2% ao ano, no final de 2024, estimou a secretária do Tesouro americano, Janet Yellen, nesta quarta-feira (13).

“Acredito que, quando chegarmos ao final de 2014, o ‘2’ certamente será o primeiro número” dos dados de inflação, disse ela durante entrevista à rede CNBC, fazendo referência à meta de longo prazo do Fed.

Sua declaração precede o final da reunião de política monetária do banco central americano nesta quarta-feira.

A inflação caiu ligeiramente em novembro nos Estados Unidos, situando-se em 3,1% em termos homólogos, ante os 3,2% registrados no mês anterior, de acordo com o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) publicado pelo Departamento do Trabalho na terça-feira.

O IPC teve leve alta em um mês, de 0,1%, pouco acima das expectativas dos analistas.

Já a inflação subjacente – que exclui os preços voláteis de alimentos e energia – se manteve na comparação com outubro, em 4,0% em um ano, embora seja o registro mais baixo em mais de dois anos.

