Secretaria do Meio Ambiente do Pará suspende licença de operação de Onça Puma, diz Vale

A Vale informou que recebeu nesta quinta-feira, 22, ofício da Secretaria do Meio Ambiente do Estado do Pará (Semas), comunicando a suspensão da Licença de Operação da mina de Onça Puma, da Vale Metais Básicos. Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a companhia informa que está avaliando as medidas necessárias para restabelecer a plena vigência da licença de operação da mina.

“A Vale reforça o cumprimento das condicionantes e dos controles socioambientais da sua atividade conforme determina a legislação e em respeito às comunidades vizinhas. A Companhia informa, ainda, que envia periodicamente aos órgãos ambientais os relatórios de todos os programas sociais executados na região”, destaca a empresa.

