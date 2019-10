Secretaria do Estado de Saúde destina equipamentos para a implantação das cirurgias endovasculares em Petrópolis

Petrópolis – Uma reunião do prefeito Bernardo Rossi na Secretaria de Estado de Saúde, realizada esta semana, selou o repasse mensal de R$ 87,3 mil ao orçamento do município para os serviços de saúde. O valor vai ser destinado para o custeio da realização de 22 procedimentos endovasculares extracardíacos por mês no Hospital Alcides Carneiro, que foi credenciado pelo Ministério da Saúde para a realização intervenções de alta complexidade.

Na ocasião em que foi discutida a implantação do serviço, o secretário de Estado de Saúde, Edmar Santos, se comprometeu a contribuir com o incremento do parque tecnológico do centro cirúrgico no HAC, com a doação de equipamentos e mobiliários que somam o mais R$ 1,8 milhão.

“Esses são importantes ganhos para o incremento da saúde no município, especificamente para o HAC que já tem o credenciamento para esses serviços de alta complexidade. A aquisição dos equipamentos é fundamental para a implantação desse trabalho”, destaca o prefeito que participou da reunião acompanhado da secretária de Saúde, Fabíola Heck, e do diretor presidente do Sehac, Filipe Furtuna.

Em contrapartida a Secretaria de Saúde se comprometeu a apresentar projeto de cirurgias ginecológicas para a Região Serrana. Para a implantação do serviço, o secretário de Estado se comprometeu a contribuir com a doação de dois aparelhos para a realização de cirurgias endovasculares, que custam R$ 800 mil cada, além de duas macas ao custo de R$ 100 mil cada.

“O apoio do Estado é fundamental para a implantação de mais esse serviço para o qual o hospital já está habilitado”, reforça a secretária de Saúde, Fabíola Heck.

Com mais de 700 atendimentos realizados somente no primeiro semestre deste ano em procedimentos cardiovasculares, o Hospital Alcides Carneiro irá ampliar os atendimentos por conta do credenciamento formalizado pelo Ministério da Saúde. Anualmente será destinado R$ 1 milhão para os serviços. Hoje o setor vascular do hospital conta com suporte para o atendimento ambulatorial, exames, procedimentos e cirurgias.