Secretária do Comércio dos EUA fará viagem diplomática à China entre 27 e 30 de agosto

Estadão Conteúdo
22/08/2023 - 8:04

O Departamento do Comércio dos EUA informou nesta terça-feira, 22, em nota, que a secretária Gina Raimondo vai fazer uma viagem diplomática à China, passando por Pequim e Xangai, entre 27 e 30 de agosto. Gina Raimondo terá reuniões com funcionários do governo da República Popular da China, além de líderes empresariais dos EUA. Segundo a nota do Departamento, serão debatidas questões relacionadas à relação comercial EUA-China, e formas de cooperação entre as empresas americanas e o governo chinês.

