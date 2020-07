Secretaria de Saúde de SP fala em represamento de casos de covid

A Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo informou, nesta quarta-feira, 22, que o sistema de notificação de casos leves de covid-19 apresentou instabilidade técnica na última semana, o que causou a explosão de registros hoje. Foram 16.777 infecções contabilizadas hoje, ante 6.235 ontem.

“A pasta prosseguiu com a extração diária dos dados disponíveis em sistema para divulgação à imprensa e toda a sociedade, sempre com a compromisso pela transparência. Assim, o dado de hoje, que aponta salto de 16 mil casos desde ontem, decorre desse represamento no processo de notificação”, declarou a secretaria, acrescentando que a falha técnica dificultou a inserção de dados por parte dos municípios.

A pasta acrescentou que “os dados não significam um crescimento na velocidade da transmissão do coronavírus no Estado de SP, já que o acumulado de novos casos dos últimos sete dias apresentam queda de 10% comparado com os dados dos sete dias anteriores”.

