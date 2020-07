Secretaria de Saúde concorda com Campello e veta reunião do Conselho Deliberativo do Vasco no sábado Órgão municipal entendeu que os pontos alegados pelo presidente do clube para a não realização do evento convocado por Roberto Monteiro eram pertinentes

O presidente do Conselho Deliberativo do Vasco, Roberto Monteiro, marcou uma reunião do órgão para o próximo sábado, em São Januário. O presidente do clube, Alexandre Campello, foi duro ao discordar do evento em nota divulgada na última terça-feira. Nesta quarta, a Secretária Municipal de Saúde emitiu ofício a Campello “vetando” a realização da reunião no ginásio do clube.

No documento, também divulgado à imprensa pela assessoria do clube, a Secretaria detalha sobre pontos da nota emitida pelo próprio Campello: a idade elevada de membros do Deliberativo e o esvaziamento do quadro de funcionários. Por outro lado, a convocação de Monteiro havia se baseado em decreto recente da própria Prefeitura, à qual a secretaria é subordinada.

Confira trechos da nota divulgada nesta quarta-feira:



Ao Exmo. Senhor

ALEXANDRE CAMPELLO DA SILVEIRA

Presidente da Diretoria Administrativa

Clube de Regatas Vasco da Gama

Cumprimentando-o cordialmente, em resposta ao Ofício nº 059/2020, sirvo-me do presente para contraindicar, em razão da Pandemia do novo Coronavírus, a realização de quaisquer eventos que reúnam número elevado de pessoas, inclusive a Sessão Extraordinária do Conselho Deliberativo desse Clube, agendado para o próximo sábado, dia 25/07/2020, no Ginásio do Complexo Esportivo de São Januário que espera reunir mais 300 sócios.

(…)

De certo a evolução da doença na Cidade do Rio de Janeiro tem se mostrado promissora, o que possibilitou a efetivação do Plano de Retomada instituído pelo Decreto Rio nº 47.488, de 02 de junho de 2020, tendo iniciado a fase 4 do planejamento no dia 17/07/2020.

O supramencionado Plano de Retomada consiste na reabertura controlada de comércios e serviços no âmbito desta municipalidade, mantendo rigorosa fiscalização dos espaços autorizados a funcionar.

(…)

Contudo, ressalta-se que, de forma reduzir o contágio pelo coronavírus, esta Secretaria Municipal de Saúde recomenda a manutenção das medidas de isolamento social no âmbito da Cidade do Rio de Janeiro.

Há, ainda, que se atentar para a informação contida no Ofício 059/2020 de que muitos membros do Conselho do Clube de Regatas Vasco da Gama possuem Idade Avançada o que os incluiria em grupo de risco.

(…)

Desta forma, recomendamos a manutenção do isolamento social, em especial por parte de pessoas com idades acima dos 60 anos, e vetamos a realização presencial da Sessão Extraordinária do Conselho Deliberativo do Clube de Regatas Vasco da Gama.

Na oportunidade, renovamos votos da mais alta estima e distinta consideração.”

