Secretaria de Agricultura de SP inaugura laboratório de produção de mudas

São Paulo, 19/01 – A Secretaria de Agricultura de São Paulo inaugura nesta sexta-feira, 19, por meio da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI), o novo Laboratório de Micropropagação de Mudas. Pertencente ao Departamento de Sementes, Mudas e Matrizes (DSMM), a unidade ficará no município de Tietê (SP).

A estrutura recebeu o investimento total de R$ 489.080,94, com recursos do projeto de desenvolvimento rural Microbacias II e do próprio DSMM, e permitirá a produção de matrizes de mudas em culturas como morango, banana e mandioca isentas do doenças.

Com as novas instalações, a meta é produzir 100 mil matrizes e atender mais de 40 produtores da região, afirma o diretor da DSMM, Ricardo Lorenzini, em nota. O primeiro laboratório foi implantado na década de 90 no Núcleo de Produção de Mudas de Tietê, com o objetivo de produzir e vender matrizes de morango para agricultores familiares que produziam as mudas. Até 2017, a produção média anual do laboratório variava entre 15 e 20 mil matrizes.

A produção das matrizes em laboratório feita via micropropagação, é um conjunto de técnicas que permite que as plantas sejam desenvolvidas in vitro, com padrão de qualidade, ausência de vírus, fungos e bactérias. De acordo com Lorenzini, cada matriz pode dar origem de 500 a mil mudas.