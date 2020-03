Secretaria de Agricultura de SP adota procedimentos durante pandemia

São Paulo, 17 – A Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo publicou nesta terça-feira, 17, resolução para os direcionamentos do trabalho da pasta durante a pandemia do coronavírus. “Para manutenção dos serviços essenciais, em caráter emergencial e provisório foi criado um Comitê de Gestão, que tem como objetivo analisar situações e fatos”, disse a pasta em nota. “O grupo deve propor e adotar medidas destinadas à segurança dos servidores, das atividades da pasta e, no que for cabível, relacionadas ao setor agrícola. A equipe trabalhará em conjunto enquanto perdurar a situação de pandemia.”

Eventos e reuniões presenciais estão suspensas no âmbito da Secretaria de Agricultura e Abastecimento por tempo indeterminado. Para eventos privados, está recomendado também o adiamento de feiras, leilões e rodeios.

Deslocamentos e viagens devem ser submetidos à previa autorização e apenas em casos de extrema necessidade. “Fica instituído o home office para os servidores com mais de 60 anos e portadores de doenças crônicas. Para os demais colaboradores, estão liberadas as concessões de férias e licença prêmio, assegurando a permanência de um número mínimo de funcionários que garantam os serviços essenciais.”