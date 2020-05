Secretaria de Agricultura de SP adia realização da Semana da Citricultura

São Paulo, 15 – A Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo, que organiza a Semana da Citricultura, decidiu adiar o evento, inicialmente programado para o período de 1º a 4 de junho, no município de Cordeirópolis (SP).

Em nota, a pasta diz que a decisão leva em conta a determinação das autoridades sanitárias do governo estadual e do Ministério da Saúde para conter a disseminação do novo coronavírus (covid-19).

Não foi informada a possível nova data para o evento.