Secretaria da Cultura seleciona projetos para Micsul 2020

A Secretaria Especial da Cultura abre amanhã (10) as inscrições para o edital de seleção de cerca de 90 empreendedores culturais de todo o país que receberão apoio para participar da edição 2020 do Mercado das Indústrias Criativas e Culturais do Sul (Micsul). O evento será realizado em Montevidéu, no Uruguai, entre os dias 26 e 29 de maio. O objetivo do edital é apoiar a internacionalização do produto cultural brasileiro, ampliando as oportunidades de negócios, a troca de experiências e a integração com empreendedores dos demais países da América do Sul.

A seleção é voltada a iniciativas de nove setores criativos: artes cênicas; audiovisual e animação; artesanato; artes visuais e museus; design; moda; editorial; jogos eletrônicos; e música. Além disso, serão selecionados um grupo de música e um grupo de artes cênicas para se apresentarem durante o Micsul 2020 e um estilista para promover um desfile de moda. O prazo de inscrição de propostas vai até o dia 26 de fevereiro.

No total, a pasta deve investir R$ 671 mil na iniciativa. Cada selecionado receberá apoio financeiro para as despesas com transporte (aéreo ou terrestre) e diárias (hospedagem, alimentação e transporte local). Para grupos de teatro e música, serão destinados cerca de R$ 7 mil para cada integrante. Para o restante dos empreendedores, cerca de R$ 6 mil.

O secretário da Economia Criativa, Reynaldo Campanatti, ressalta a relevância de participar das oficinas, exposições e rodadas de negócios do Micsul. “Vai ser muito importante e com certeza vai abrir uma série de espaços para os negócios da economia criativa, para que cada um possa participar efetivamente, ganhando o seu dinheiro e gerando renda, para que possa haver essa inclusão no mercado internacional”, avalia.

As propostas habilitadas serão avaliadas por uma Comissão de Avaliação e Seleção constituída por representantes da Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo e suas vinculadas, e representantes de outros órgãos governamentais e entidades paraestatais, como Sebrae e Apex-Brasil. A pontuação será concedida de acordo com os critérios: aderência da proposta ao evento, representatividade, criatividade e sustentabilidade, além de experiência e maturidade de negócios do empreendedor ou do empreendimento representado.

Sobre o Micsul

O Mercado de Indústrias Criativas e Culturais do Sul (Micsul) é uma iniciativa dos órgãos nacionais de cultura dos países sul-americanos e reúne, bienalmente, pequenos e médios empreendedores culturais com o objetivo de incentivar e debater o consumo e a circulação de bens e serviços culturais na América do Sul, bem como fomentar a realização de acordos de venda e comercialização de bens e serviços. A expectativa da organização é que sejam gerados mais de US$ 54 milhões em negócios e acordos.

A edição 2020 vai contar com a participação de Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e México, que passou a integrar o programa a convite do país anfitrião.

