Secovi-SP: Discurso de Bolsonaro foi firme em busca de minimizar dificuldades

Sem entrar em detalhes do que foi discutido com o presidente Jair Bolsonaro (PL) em reunião com Secovi-SP, o presidente da sindicato, Rodrigo Luna, comentou que o discurso do chefe do Executivo foi “muito firme em busca de criar situações para tentar minimizar as dificuldades brasileiras”, mas não teve “nada de especial”.

Segundo ele, a reunião não entrou no detalhe da ampliação de renda para programas de habitação, mas “obviamente” existe o comprometimento de Bolsonaro com a continuidade e a expansão do programa “diante das capacidades e condições econômicas e fiscais”.

Luna desconversou sobre pedidos para a Executivo com relação a redução de impostos na construção civil. Segundo ele, o tema sempre faz parte do debate do Secovi-SP e foi apresentado a todos os entes públicos. Sobre a reação de Bolsonaro hoje ao tema, ou o comprometimento dele com redução da carga tributária, Luna ponderou: “ele sabe que a carga tributária brasileira é muito grande, e que precisa ser repensado e se criar um novo caminho”, disse.

Sobre recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) ao setor, Luna afirmou que o presidente conversaram “muito” sobre a preocupação da preservação do fundo para continuar provendo habitação. “A habitação de baixa renda só tem o FGTS, você seca isso, o problema que a gente entrega pro Brasil social e econômico é de uma proporção muito grande”.