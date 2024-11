Secom: Reunião do ajuste de gastos foi iniciada por volta das 15h

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/11/2024 - 15:44 Para compartilhar:

A reunião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com alguns de seus ministros para discutir a contenção de gastos do governo, marcada para 14h30, começou, de fato, às 15h, informou a assessoria de imprensa do Palácio do Planalto.

Estarão presentes, além de Lula, de acordo com a agenda oficial:

Geraldo Alckmin – vice-presidente e ministro da Indústria e Comércio;

Rui Costa – ministro da Casa Civil;

Fernando Haddad – ministro da Fazenda;

Camilo Santana – ministro da Educação;

Luiz Marinho – ministro do Trabalho;

Nísia Trindade – ministra da Saúde;

Simone Tebet – ministra do Planejamento;

Esther Dweck – ministra da Gestão;

Paulo Pimenta – ministro da Secom;

Jorge Messias – ministro da AGU;

Miriam Belchior – secretária-executiva da Casa Civil;

Dario Durigan – secretário-executivo do Ministério da Fazenda;

Guilherme Mello – secretário de Política Econômica;

Bruno Moretti – secretário especial de Análise Governamental.