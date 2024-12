Secom/Pimenta diz que Brasil vive momento de especulação do mercado e elogia trabalho de Haddad

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/12/2024 - 10:16 Para compartilhar:

O ministro das Comunicações, Paulo Pimenta, disse ontem que o Brasil vive uma “fase aguda” de especulação por parte do mercado. Segundo ele, o capital especulativo “sempre aposta no caos e contra o governo”. Pimenta reforçou que os grandes números da economia estão excelentes e elogiou o trabalho do ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

“Temos certeza que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad sabe o que está fazendo para garantir estabilidade econômica com o Brasil continuando a crescer, distribuindo renda e garantindo a melhoria de vida da população que mais precisa”, disse em entrevista à Record TV. “Lula não foi eleito para agradar ao mercado ou para ser um agente do mercado, foi eleito para trazer dignidade para a maioria do povo brasileiro”, emendou.

Em meio às críticas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à comunicação do governo, Pimenta afirmou que a Secretaria de Comunicação (Secom) vai lançar duas campanhas na semana que vem, uma relacionada ao fim do ano e outra sobre as medidas econômicas que o governo encaminhou ao Congresso. “Já estão prontas, e vamos veicular a partir da semana que vem. Todo o planejamento do trabalho de fim de ano está sendo feito com absoluta tranquilidade”, disse o ministro.

Como mostrou o Broadcast, Lula admitiu erros em seu terceiro governo no Executivo federal e responsabilizou a comunicação como um dos principais pilares a serem corrigidos. Em sua avaliação, o governo faz entregas, mas a sociedade não tem informações sobre o que é feito.

“Nesses dois anos de governo, já fiz muito mais entrega de políticas públicas à sociedade do que fiz nos oito anos anteriores. “Eu sinto, cada vez que viajo, converso, que atendo ministros, que nós não estamos entregando de forma adequada para que a sociedade tenha as informações daquilo que nós fizemos”, comentou.