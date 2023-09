Secom: Gastos do cartão corporativo são por causa de viagens que trazem investimentos

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/09/2023 - 20:41 Compartilhe

A Secretaria de Comunicação Social (Secom) do Palácio do Planalto divulgou uma nota nesta segunda, 18, sobre o valor gasto no cartão corporativo pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo o órgão, a maior parte dos cerca de R$ 8 milhões despendidos neste ano é relacionada às viagens do presidente ao exterior.

Essas viagens, afirma a nota, “resultaram diretamente em R$ 111,5 bilhões em novos investimentos para o País nos seis primeiros meses do ano”. A manifestação veio depois de reportagem publicada pelo jornal Folha de S. Paulo.

“O Brasil havia abandonado o seu protagonismo internacional e para reverter esse quadro, o Presidente Lula vem realizando uma intensa agenda de viagens internacionais”, afirma o texto divulgado pelo governo.

